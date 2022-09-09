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Ракова сообщила первые результаты набора врачей в новые медкомплексы

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

30 августа стартовал набор сотрудников для скоропомощных стационарных комплексов Москвы. За это время на сайт проекта поступило более 1,5 тыс. заявок на должности врачей, среднего медицинского, а также немедицинского персонала. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, было объявлено о наборе более 2 тыс. человек по 30 специальностям. «Он [набор] не будет ограничиваться просто собеседованием. Это сложная, многоуровневая, независимая оценка всех профессиональных компетенций, которые необходимы для работы в таком комплексе», — отметила Ракова.

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ССК в больнице им. Вересаева, проект

Задания и тесты, которые предстоят кандидатам во время оценки, разрабатывались с учетом современных требований и стандартов, принятых в соответствующих областях медицины, пояснили в cоцкомлексе столицы. Помимо специализированных профессиональных навыков, от сотрудников ССК потребуется целый ряд дополнительных умений. Прежде всего это касается эффективной коммуникации с пациентами и коллегами, а также способности эффективно работать в стрессовой ситуации. Обучение по этим и другим направлениям будет проходить в рамках образовательных программ и тренингов, в которых в дальнейшем примут участие все специалисты, отобранные для работы в скоропомощных комплексах.

Говоря о серьезных требованиях к кандидатам, заммэра отметила: «Это должны быть самые квалифицированные, самые талантливые, самые продуктивные специалисты. Мы имеем на это право, потому что нам есть что предложить этим медицинским работникам. Это и новое пространство, и новое оборудование, и современные команды и, наверное, что немаловажно для каждого врача, который хочет развиваться, — большой поток сложных пациентов. То есть с профессиональными вызовами придется сталкиваться каждый день».

Чтобы попасть в команду сотрудников скоропомощных стационарных комплексов, нужно подать заявку на сайте проекта, где заполнить форму и указать сведения об образовании, опыте работы, имеющихся навыках и иные сведения профессионального характера. В течение месяца каждому кандидату сообщат о результатах и дальнейших действиях.

Теги
Москва Скорая помощь здравоохранение медицина Анастасия Ракова
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