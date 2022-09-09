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«Playboy Украина» закроют из-за выпуска о спецоперации

Журнал «Playboy Украина» не будет издаваться с 1 января следующего года, заявил совладелец издания Александр Шевченко, передает «Страна.ua».

«Решение центрального офиса. Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в моих правилах. Из Российской Федерации Playboy не ушел. Из Украины ушел», — сказал Шевченко.

В разговоре со «Страной.ua» он предположил, что журнал прекратит работу, поскольку выпустил спецномер о боевых действиях на Украине. Его не согласовали в центральном офисе, сказал Шевченко. Официальная же причина, сообщил совладелец, которую ему озвучили в центрально офисе, — превращение «Playboy Украина» в «продуктовую компанию», которая будет выпускать футболки с логотипом Playboy.

У издателя российского Playboy и «Лиза» сменились владельцы
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Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Журнал Playboy начал выпускать в США в 1953 году издатель Хью Хефнер. В Россию издание пришло в 1995 году, на Украину — в 2005 году.

В России журнал выпускает издательский дом «Бурда» по лицензии Playboy Enterprises International, Inc. На сайте украинского Playboy указано, что издателями являются, помимо Шевченко, Влад Иваненко и Макс Фрай, авторские права принадлежат той же Playboy Enterprises International, Inc.

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