Над Капитолием приспустили флаги в связи со смертью Елизаветы II

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси распорядилась приспустить флаги над Капитолием в Вашингтоне в связи со смертью британской королевы Елизаветы II, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пелоси Дрю Хэммилл.

Он также отметил, что на следующей неделе палата представителей примет резолюцию о кончине Елизаветы II, а также прекратит свою работу на один день. То же самое было сделано, когда ушел из жизни отец Елизаветы II, Георг VI.

Пелоси у себя в Twitter выразила соболезнования королевской семье и британскому народу и указала, что «американцы присоединяются к ним в молитве в это печальное время».

«За семь десятилетий пребывания на троне ее величество была столпом лидерства на мировой арене и преданным другом свободы», — написала спикер палаты представителей.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в Шотландии, в замке Балморал. На британский престол она взошла в 1926 году и стала дольше всех правившим монархом в истории страны. Новым королем стал ее сын Чарльз — он принял имя Карл III.