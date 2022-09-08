Флаг над Букингемским дворцом приспустили после смерти Елизаветы II

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Флаг Великобритании перед Букингемским дворцом приспустили после смерти королевы Елизаветы II, сообщает британская газета Metro.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября в шотландском замке Балморал в окружении родственников. Они приехали в резиденцию днем после того, как врачи сообщили об ухудшении здоровья королевы. Елизавете II было 96 лет, в этом году она отметила 70-летие своего правления — самого продолжительного в истории страны. Новым королем Великобритании стал ее сын, 74-летний принц Чарльз.

После смерти королевы в Великобритании и остальных странах содружества объявили десятидневный траур. В соответствии с протоколом в течение этого времени в стране должны быть приспущены флаги.