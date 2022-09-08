В Москве открыли развязку на пересечении МКАД и Осташковского шоссе

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На пересечении МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции открылась транспортная развязка. Это современный транспортный узел с направленными съездами, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Ее конструкция уже совершенно другая. Она оборудована направленными съездами. Их пропускная способность выше, а это значит — меньше пробок и больше комфорта для жителей сразу семи городских районов. Как для водителей, так и для пассажиров транспорта», — добавил столичный градоначальник.

По мнению вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, завершение реконструкции положительно отразится на дорожной ситуации на севере и северо-востоке Москвы.

«Открытие развязки улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где в совокупности проживают около 1 млн человек. Также значительно увеличится пропускная способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковская за счет перераспределения транспортных потоков и реорганизации «проблемных» зон», — уточнил заммэра.

Руководитель столичного градостроительного комплекса отметил, что в ходе реконструкции развязки было построено 8,7 км дорог, в том числе четыре искусственных сооружения протяженностью 1,6 км. «На участке возведено два путепровода на внешней стороне МКАД в сторону Алтуфьевского шоссе и на внутренней стороне МКАД в сторону Ярославского шоссе, а также две эстакады-съезда», — добавил Бочкарев.

По словам вице-мэра, в рамках проекта построили надземный пешеходный переход через Осташковскую улицу, установили 550 м шумозащитного экрана и четыре лестничных схода. Кроме того, обустроено четыре остановки для общественного транспорта.

Развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе стала 19-й, которую обновили или построили в Москве с 2012 года. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции еще трех подобных объектов дорожной инфраструктуры.