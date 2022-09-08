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После протестов в Ялте вновь задержали фигуранта дела об убийстве

В Ялте после протестов снова задержали фигуранта дела об убийстве

Одного из фигурантов дела об убийстве в Ялте снова задержали после получения доказательств о причастности к инциденту, сообщили РБК в пресс-службе крымского главка МВД.

Сначала мужчину задержали вместе с другим подозреваемым, однако последний утверждал, что тот только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем, указали в ведомстве.

«В дальнейшем очевидцами в правоохранительные органы были представлены доказательства причастности указанного мужчины к противоправным действиям. Сотрудниками полиции он был оперативно задержан», — говорится в сообщении.

Ранее глава управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев потребовал от МВД передать управлению уголовное дело об убийстве мужчины в Ялте. Его возбудили по ч. 2 ст. 111 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Однако после того, как потерпевший скончался в больнице, дело будет переквалифицировано, рассказали в МВД.

Убийство, о котором идет речь, произошло во вторник, 6 сентября. Трое жителей Ялты распивали алкоголь, между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил множественные удары ножом. Опасаясь его гибели, двое других мужчин поместили его в автомобиль и доставили в больницу, после чего скрылись.

По данным Telegram-каналов Baza и Mash, потерпевшим оказался 34-летний Сергей Сухов, а конфликт у него произошел с 37-летним Владимиром Кикавцом и командира взвода алупкинской роты спецназа союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма Кирилла Гонтаренко. Из-за того, что последнего отпустили, и начались протесты — местные жители собрались у здания МВД с требованием о справедливом расследовании.

Каналы также опубликовали кадры, на которых видно, как двое мужчин по очереди избивают Сухова, а затем затаскивают его в багажник машины.

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Кирилла Гонтаренко в середине августа наградили знаком отличия Ялтинского горсовета «за активную гражданскую позицию, значительный личный вклад в развитие муниципального образования, участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера в июне 2021 года в городе Ялта, образцовое выполнение гражданского долга и в связи с Днем города Ялта».

Владимир Кикавец 1985 года рождения фигурировал в списке бойцов батальона «Спарта», опубликованным в апреле 2015 года на тот момент главой донецкого МВД Вячеславом Аброськиным в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), передавали Vesti.ua. Он упоминался вместе с отцом, Кикавцом Петром Владимировичем, как житель Доброполья.

Батальон «Спарта» — это вооруженное формирование ДНР, которое было создано в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года.

Теги
убийство задержание Ялта Крым
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