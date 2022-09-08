Умер соавтор Стивена Кинга, писатель Питер Страуб

Писатель Питер Страуб, написавший две книги в соавторстве со Стивеном Кингом, умер в больнице в возрасте 79 лет из-за осложнений после перелома бедра, рассказала его жена Сьюзан, сообщает The New York Times.

Кинг высказал свои соболезнования по поводу смерти Страуба в Twitter, назвав того хорошим другом и удивительно талантливым коллегой. «Работа с ним была одной из величайших радостей моей творческой жизни», — заявил он.

Английский писатель Нил Гейман назвал Страуба одним из лучших писателей, которых он читал, а также одним из своих лучших друзей. «Буду скучать по книгам, которые он мог бы написать, но еще больше буду скучать по нашим беседам, которыей уже никогда не состоятся», — написал он в Twitter.

Страуб родился 2 марта 1943 года в Милуоки, штат Висконсин. Он изучал английский язык в Висконсинском университете и получил степень магистра в Колумбийском университете, после три года преподавал английский язык в своей бывшей подготовительной школе. Он начал, но не закончил, докторскую степень в университетском колледже Дублина, начав вместо этого карьеру писателя.

Страуб писал в жанрах ужасы, триллер, готика и мистика. Его первая работа — «Браки» — была издана в 1973 году. За год до этого он опубликовал две книги стихов «Измаил» и «Открытый воздух». В жанре ужасов Страуб попробовал себя в 1975 году, выпустив роман «Джулия». Режиссер Ричард Лонкрейн в 1977 году снял по нему фильм «Призраки Джулии» с Мией Фэрроу в главной роли. В соавторстве со Стивеном Кингом Страуб написал две работы — «Талисман» (1984) и его продолжение «Черный дом» (2001).

Среди других работ — «Плавающий дракон», «Деревня призраков», «Глотка» и «Клуб адского пламени». За свою карьеру Страуб получил множество наград, в том числе премии Брэма Стокера, Всемирную премию фэнтези, а в 2008 году Международная гильдия ужасов назвала его живой легендой.

Страуб женился на Сьюзан Биткер в 1966 году, у них осталось двое детей, Бен и Эмма, которая также стала писателем. Она написала в частности романы «Современные любовники» (2016) и «Здесь все взрослые» (2020).