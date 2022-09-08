Аналитики узнали, какой бюджет закладывают россияне на ремонт
В течение ближайшего года 64% россиян планируют сделать ремонт, примерно половина из них намерены уложиться в бюджет до 100 тыс. руб., следует из опроса страховой компании «Росгосстрах», результаты которого есть у РБК.
48% респондентов, которые будут в скором времени делать ремонт, надеются потратить на него не более 100 тыс. руб., 30% — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., 13% — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. и 5% — от 500 тыс. до 1 млн руб. Только 1% может позволить себе бюджет на ремонт от 1 млн до 2 млн руб.
Большая часть опрошенных (84%) будут делать работы и покупать материалы за свой счет, 9% хотят взять кредит, 4% — одолжить деньги у родственников или знакомых.
40% респондентов признались, что испытывают страх перед необходимостью обновить и улучшить свое жилье. Среди возникающих опасений — траты на ремонт сверх запланированного бюджета (67%), затягивание процесса (61%), некачественный результат (43%), проблемы с подрядчиками (20%), ссоры в семье из-за выбора дизайна или найма рабочих (19%).
Опрос проводился в сентябре этого года среди 1220 россиян старше 18 лет во всех федеральных округах страны.