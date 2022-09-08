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Аналитики узнали, какой бюджет закладывают россияне на ремонт

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

В течение ближайшего года 64% россиян планируют сделать ремонт, примерно половина из них намерены уложиться в бюджет до 100 тыс. руб., следует из опроса страховой компании «Росгосстрах», результаты которого есть у РБК.

48% респондентов, которые будут в скором времени делать ремонт, надеются потратить на него не более 100 тыс. руб., 30% — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., 13% — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. и 5% — от 500 тыс. до 1 млн руб. Только 1% может позволить себе бюджет на ремонт от 1 млн до 2 млн руб.

Большая часть опрошенных (84%) будут делать работы и покупать материалы за свой счет, 9% хотят взять кредит, 4% — одолжить деньги у родственников или знакомых.

Россияне назвали оптимальную стоимость ремонта жилья
Недвижимость
Фото:shutterstock.com

40% респондентов признались, что испытывают страх перед необходимостью обновить и улучшить свое жилье. Среди возникающих опасений — траты на ремонт сверх запланированного бюджета (67%), затягивание процесса (61%), некачественный результат (43%), проблемы с подрядчиками (20%), ссоры в семье из-за выбора дизайна или найма рабочих (19%).

Опрос проводился в сентябре этого года среди 1220 россиян старше 18 лет во всех федеральных округах страны.

Основная масса — 85% опрошенных — намерена покупать товары для ремонта в строительных гипермаркетах. 7% отправятся на строительные рынки, 6% совершат покупки в интернет-магазинах. Основными критериями при приобретении материалов для ремонта стали их стоимость (54%) и качество (44%). При поиске товаров многие россияне следуют советам друзей (38%), еще 32% ищут материалы на профильных сайтах, 19% — на сайтах объявлений, а 6% — в социальных сетях.
Теги
ремонт «Росгосстрах» траты опросы
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