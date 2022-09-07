В Москве детей с диабетом обеспечат непрерывным мониторингом глюкозы

Сергей Собянин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Правительство Москвы обеспечит всех московских детей в возрасте до 18 лет с диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Мэр Москвы в своем телеграм-канале сообщил, что получить рецепт на это медизделие теперь можно у лечащего врача-эндокринолога. Раньше для этого необходимо было решение врачебной комиссии, что существенно снижало их доступность.

Обеспечение детей системами для непрерывного контроля глюкозы будет осуществляться за счет бюджета Москвы и сверх утвержденного правительством России перечня медицинских изделий, выдаваемых льготно. Планируется, что получателями систем станут около 5 тыс. маленьких пациентов. Порядок выдачи определит столичный департамент здравоохранения.

В отличие от классических глюкометров с тест-полосками системы непрерывного мониторинга используют подкожные сенсоры, работающие длительное время. «Эти приборы могут круглосуточно отслеживать показатель уровня глюкозы и информировать о его критическом снижении или повышении», — сообщил столичный градоначальник.

Массовое использование новых систем значительно снизит риск наступления тяжелых осложнений, в том числе диабетической комы, и радикально улучшит качество жизни семей, воспитывающих детей с диабетом первого типа.