В мэрии рассказали о работе программы импортозамещения в строительстве
Более чем 95% материалов, используемых при строительстве, производятся и поставляются на территорию Москвы вне зависимости от каких-либо внешних факторов. Обеспечение осуществляют поставщики из России или из дружественных стран. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На сегодня застройщиками найдены альтернативные варианты поставок материалов и товаров, необходимых в строительном процессе. В частности, произошло переориентирование на азиатские рынки. В то же время в значительной мере выросла доля и отечественных комплектующих. Курс на импортозамещение в строительной отрасли был взят очень давно, и сегодня мы видим результаты — на 90–95% в стройке используются отечественные материалы», — уточнил заммэра.
Руководитель столичного градостроительного комплекса отметил, что переход на массовое использование отечественного оборудования стимулировал производство в России.
«Энергосиловое оборудование, которое устанавливается на объектах метрополитена, выпускается отечественной компанией. На фоне санкционного давления активизировали выпуск лифтового оборудования Карачаровский механический и Щербинский лифтостроительный заводы», — добавил Бочкарев.
В качестве примера успешного импортозамещения председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова привела проект строительства многофункционального спортивно-тренировочного комплекса — Академии спорта «Динамо».
«Для оформления внешнего контура здания девелопер использовал фасадные кассеты из алюминия отечественного производства», — уточнила председатель комитета.
По словам Пятовой, инженерные системы полностью из материалов российского производства монтируют некоторые застройщики в проектах на территории Новой Москвы. «С учетом того что инженерные системы считаются одной из наиболее зависимых от импорта сфер, в данном случае можно говорить о примере оперативного и полного импортозамещения», — подчеркнула она.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в свою очередь, отметил, что девелоперы уже довольно давно начали проявлять интерес к материалам и оборудованию российского производства. Поэтому в сложившейся ситуации застройщики не испытывают трудностей с ресурсами.
«Запущенный еще несколько лет назад процесс импортозамещения позволил практически безболезненно перевести стройки в новое русло», — пояснил Войстратенко.