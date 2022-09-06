«Московский акселератор» стал лучшим по версии GBO

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Столичная правительственная программа «Московский акселератор» объявлена победителем международной премии Global Business Outlook Awards в 2022 году в номинации «Лучшая акселерационная программа». Глобальное деловое СМИ Global Business Outlook (GBO) ежегодно отмечает выдающиеся инновационные проекты по всему миру в 15 номинациях с акцентом на технологии и финансы. Среди участников этого года — представители Японии, Израиля, ОАЭ, Гонконга, Турции, Таиланда и других стран. Награждение победителей пройдет в Дубае в 2023 году.

Как сообщают организаторы премии, проект московского правительства признан лучшим в своей категории за «особенности формата, опыт привлечения экспертов, участие в нем крупнейших корпораций и достижения выпускников». GBO отбирает те проекты, которые вносят значительный вклад в развитие своего сектора экономики и задают тренды в его развитии, служат ориентиром для других участников рынка. Включение Москвы в международные рейтинги в период сложной геополитической обстановки подчеркивает роль столицы как драйвера и трендсеттера в области инноваций и технологий.

Программа «Московский акселератор» запущена в 2019 году Агентством инноваций Москвы для развития диалога между стартапами, крупным бизнесом, корпоративными фондами и частными инвесторами. Порог вхождения стартапов в программу по состоянию на 2022 год — не менее 30 млн руб. оборота за последние три года. Программа рассчитана на быстрорастущие проекты, у которых уже есть бизнес-модель, налажены продажи и присутствует заинтересованность в поиске крупных партнеров. Задача акселератора — знакомство стартапов с инвесторами и содействие в привлечении инвестиций.

За три года реализации «Московского акселератора» Агентство инноваций Москвы провело 13 треков, в которых приняли участие 330 стартапов. Общий объем средств, который привлекли выпускники акселератора, превысил 1,1 млрд руб.

Первый трек проекта был посвящен ИТ-технологиям и проходил в партнерстве с «Яндексом». Трек Digital Health, связанный с цифровыми технологиями в здравоохранении, организовывался в содействии с «Инвитро», а партнером трека в транспортной сфере были РЖД.

Среди партнеров этого года «Московским акселератором» заявлены такие крупные корпорации, как ВТБ, «Газпром нефть», «Ростелеком», «Магнит», «Черкизово», «МегаФон», МТС, «Уралсиб», «Лаборатория Касперского» и другие — всего свыше 20 компаний. Итоги акселератора 2022 года подведут в начале декабря и, по словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, двадцать лучших проектов будут презентованы инвесторам.