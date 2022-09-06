В мэрии оценили готовность станции «Пыхтино» Солнцевской линии
Готовность монолитных работ на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро превысила 90%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Продолжаются архитектурно-отделочные работы. Ведется укладка пола платформы станции светло-серым гранитом и черным — габбро. Работы выполнены почти на четверть. На стенах и потолке пассажирской зоны будут смонтированы алюминиевые сотовые панели, а на потолке — световые конструкции», — уточнил заммэра.
По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, дизайн станции посвящен авиационной тематике, поэтому конструкции потолка будут напоминать турбины самолета.
«На следующем этапе работ планируется выполнить устройство светового колодца над эскалатором, в котором повесят модель самолета Ту-144. Стена платформенного участка с одной стороны будет украшена изображениями советских самолетов — от винтовых АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160, а на противоположной стороне смонтируют панорамное стекло, открывающее вид на природный ландшафт», — добавил Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов сообщил, что на станции «Пыхтино» также завершается устройство монолита в области примыкания станции к метромосту, на уровне служебных помещений.
«После завершения работ на этом участке будут возведены основные конструкции помещений для отдыха локомотивных бригад», — уточнил Кравцов.
Глава инжинирингового холдинга добавил, что продолжается работа над инженерными системами станции. Уже смонтированы три эскалатора между вестибюлем и платформой. Ведется устройство кабельных кронштейнов и наружных конструкций вентиляции.
Напомним, ранее шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Наталия» завершил сооружение правого перегонного тоннеля межу станциями «Пыхтино» и «Внуково». Он стал последним тоннелем на новом участке Солнцевской линии столичного метрополитена, ведущем в аэропорт Внуково. В июне проходку левого тоннеля завершил механизированный комплекс «Роза».
Ввод нового участка Солнцевской линии улучшит транспортное обслуживание ТиНАО Москвы, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.