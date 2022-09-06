В Амурской области построят ветропарк для экспорта электричества в Китай

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 05 сен, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 05 сен, 16:37
В сборной Норвегии отказались от игрока из-за решения вернуться в Россию Спорт, 11:35
Голосовые клоны: что происходит с технологией синтеза речи Pro, 11:34
Суд в Москве аннулировал лицензию «Новой рассказ-газеты» Политика, 11:31
Губернатор Старовойт сообщил о новом обстреле курского поселка Теткино Политика, 11:29
В России появился внутренний рынок углеродных единиц РБК и Газпромбанк, 11:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:24
Песков — о деле Сафронова, избрании Трасс и друзьях жены на Украине Политика, 11:22
Песков заявил, что Путин несомненно съездит в Донбасс Политика, 11:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Binance ограничит поддержку USDC и двух других стейблкоинов Крипто, 11:07
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 11:03
Архитектор Александр Козлов — об облике Москвы, модном и вечном интерьере Стиль, 10:53
В мэрии оценили готовность станции «Пыхтино» Солнцевской линии Город, 10:52
В жизни нет смысла: как на это возражает Виктор Франкл Pro, 10:51 
Песков пообещал послание Путина Федеральному собранию до конца года Политика, 10:50
ВЭФ ,  
0 

В Амурской области построят ветропарк для экспорта электричества в Китай

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российская компания — производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии En+ Group планирует простроить на территории Амурской области ветропарк. Об этом сообщил РБК руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков на площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ветропарк планируют строить на территории опережающего развития «Приамурская» (резиденты ТОР освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, налога на прибыль в региональный и федеральный бюджеты в течение пяти лет. — РБК) при поддержке корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Амурской области.

Технологическим партнером выступит китайская государственная корпорация PowerChina.

«Потенциальная установленная мощность проекта при использовании технологических возможностей китайских партнеров может достичь 1 ГВт, что позволит генерировать порядка 3,5 млрд кВт·ч в год для экспорта зеленой электроэнергии в КНР», — говорится в сообщении.

Хардиков сообщил, что сейчас ведется оценка капитальных затрат на реализацию проекта в разных конфигурациях, сроки строительства составят около двух лет.

«Роснано» выйдет из проекта строительства ветряных электростанций
Бизнес
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В России есть уже несколько ветропарков. Например, Фонд развития ветроэнергетики (совместный инвестиционный фонд ПАО «Фортум» и «Роснано») ввел в действие первый проект в начале 2019 года — это был ветропарк мощностью 50 МВт в Ульяновской области. Сейчас среди проектов фонда есть ветропарки в Астраханской, Ростовской, Волгоградской и Самарской областях, а также в Калмыкии.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Giorgio Perottino / Getty Images Первые шаги к осознанности: шесть практик по 5 минут
Инструкции
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Ezra Acayan / Getty Images «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании
Статьи
Pro
Как удаленщики судятся с работодателями — советы, как действовать бизнесу
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
$10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира
Статьи

В июле 2021 года «Энел Россия» (дочерняя компания итальянской Enel) подписала на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге соглашение о создании в Ростовской области второго ветропарка. Инвестиции в строительство ветроэлектростанции (ВЭС) оценивались в 10 млрд руб. Компания также планировала построить еще две ВЭС — в Мурманской области на 201 МВт и Ставропольском крае на 70 МВт.

Теги
Амурская область ветропарк En+ Group
Материалы по теме
«Полюс» заявил о полном переходе на возобновляемую энергию
Бизнес
«Роснано» выйдет из проекта строительства ветряных электростанций
Бизнес
СМИ узнали о решении правительства урезать поддержку «зеленой» энергетики
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter