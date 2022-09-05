Минобороны сообщило об уничтожении более 250 украинских военных
За прошедшие сутки российская армия уничтожила более 220 украинских военнослужащих на Николаево-Криворожском направлении и свыше 30 — под Харьковом, сообщается в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram.
Потери Украины на Николаево-Криворожском направлении составили также 11 танков, семь боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин и девять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
«Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен» в районе города Харькова уничтожены более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники», — сказано в сообщении.
Еще до 20 украинских военных были уничтожены в ДНР, отметили в ведомстве.
В Николаевской области российские военные также поразили «пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады» и уничтожили «два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более 200 ракет для систем залпового огня HIMARS производства США». В Харьковской области была поражена пусковая установка HIMARS.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено более 400 единиц украинской авиации, почти 1,9 тыс. беспилотников, свыше 350 зенитных ракетных комплексов, более 4,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, около 3,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 5,3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.