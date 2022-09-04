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На 103-м году жизни умер литературный агент Керуака и Кизи Стерлинг Лорд

Стерлинг Лорд
Стерлинг Лорд (Фото: Mary Altaffer / AP)

Во Флориде в возрасте 102 лет скончался один из самых известных американских литературных агентов Стерлинг Лорд, сообщает The New York Times. Причина смерти не называется.

Лорд родился 3 сентября 1920 года в штате Айова. Как указывает NYT, любовь к книгам у будущего агента появилась в детстве — ее привил отец, который был переплетчиком-любителем. В колледже Лорд изучал английский язык, после окончания учебного заведения — это были годы Второй мировой войны — он попал на фронт в Европу.

После службы в армии Лорд редактировал военный журнал Stars and Stripes, также вместе с приятелем выпускал его в частном порядке около года, так как армия прекратила издание. В 1949-м Лорд вернулся в США и продолжил заниматься редактированием журналов, в том числе Cosmopolitan. В эти годы Лорд понял, что тогдашние литературные агенты «не смогли заметить изменений на послевоенном литературном рынке», отмечает NYT, и в начале 1950-х решил сам податься в эту сферу.

Литературный агент в США является посредником между автором и издателем. Автор платит агенту процент от дохода, который ему принесла изданная с помощью агента книга.

Среди клиентов Лорда были Джек Керуак (автор романа «В дороге», который, как отмечает газета, агент долго не мог продать: ему понадобилось четыре года, чтобы выручить за произведение $1 тыс., однако в дальнейшем книга стала расходиться миллионными тиражами), Кен Кизи («Пролетая над гнездом кукушки»), Говард Фаст («Спартак»), Арт Бухвальд («Америка и американцы») и др.

Сам Лорд написал две книги: «Разумный ответ на подачу» — о теннисе, в который он любил играть, и мемуары «Лорд издательского дела». В 1987 году Лорд, объединившись с другим известным литературным агентом Питером Мэтсоном, основал агентство Sterling Lord Literistic, которое работает и по сей день.

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литература писатели
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