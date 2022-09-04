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В Израиле сменили начальника Генштаба

Герци Халеви
Герци Халеви (Фото: idf.il)

Новым начальником Генерального штаба израильской армии с января станет генерал-майор Герци Халеви, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Минобороны страны.

«Он является наиболее подходящим офицером с точки зрения богатого оперативного опыта, который он имеет в различных областях, а также с точки зрения его командных способностей и его подхода к различным военным вопросам, которые он продемонстрировал за годы службы», — говорится в заявлении министра обороны Бени Ганца.

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The Times of Israel пишет, что Халеви 54 года, он служит в армии с 1985 года — свою карьеру генерал начинал в составе парашютно-десантного подразделения. В 2018–2019 годах он возглавлял южное командование в боевых действиях между Израилем и сектором Газа. Кроме того, Халеви был главой управления военной разведки. В последнее время он занимал пост замначальника штаба армии.

Газета отмечает, что правительство страны еще не одобрило этот выбор, однако премьер-министр Яир Лапид заявил, что считает генерала «отличным командиром», который приведет армию Израиля «ко многим значительным достижениям».

Теги
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