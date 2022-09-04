Папа римский распустил руководство Мальтийского ордена

Папа Римский Франциск распустил руководство Мальтийского ордена и назначил временное правительство, пока не будет избран новый Великий магистр, передает Reuters со ссылкой на службу печати Святого престола.

Кроме того, понтифик обнародовал новые Устав и Кодекс Мальтийского ордена. Также он назначил на 25 января 2023 года созыв Чрезвычайного генерального капитула, где будет решаться вопрос об избрании нового Великого магистра.

Мальтийский Орден (полное название — Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) был основан в Иерусалиме в 1048 году и считается старейшим рыцарским католическим орденом. Изначально орден занимался оказанием помощи больным и нуждающимся, в Иерусалиме им был основан госпиталь и приемный дом для паломников. Сейчас основной деятельностью ордена продолжает оставаться благотворительность, в том числе оказание медицинской и гуманитарной помощи. В орден входят 13,5 тыс. рыцарей. У Мальтийского ордена нет своей территории, кроме дворца и офисов в Риме и форта на Мальте, однако он признан субъектом международного права, поддерживает дипломатические отношения с более чем 100 государствами, в том числе с Россией, имеет статус постоянного наблюдателя при ООН. Главой правительства Мальтийского ордена является Великий магистр, который избирается из признанных рыцарей Большим Государственным Советом на пожизненный срок. Сейчас этот пост занимает Джон Данлап. Папа римский назначил его на эту должность в июне.

Споры по поводу новой конституции между членами Мальтийского ордена и Ватиканом длились около пяти лет, так как некоторые предполагали, что это может ослабить международный суверенитет ордена. Кардинал Сильвано Томази, специальный делегат папы римского по делам ордена, заверил, что из-за нового устава ордена этого не произойдет.

Согласно предыдущей версии конституции, рыцари и Великий магистр должны были иметь дворянское происхождение, что, по словам реформаторов, лишало почти всех, кроме европейцев, возможности занимать высшие должности в ордене. В итоге в новой версии конституции происходит отказ от этого правила, а также от традиции пожизненного избрания Великих магистров.