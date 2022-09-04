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NHK узнал о планах Японии привлечь Италию к разработке боевого самолета

NHK: Япония привлечет Италию к разработке боевого самолета нового поколения

Минобороны Японии рассматривает возможность участия Италии в разработке военного самолета нового поколения F-X, передает телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, Токио хочет сотрудничать именно с итальянскими разработчиками, так как они работают вместе с Великобританией, которая уже участвует в создании самолета F-X.

Боевой самолет нового поколения F-X должен прийти на замену японским истребителям F-2. В январе текущего года Япония и Британия начали совместные исследования перед разработкой самолета. Со стороны Британии в проекте участвует компания Rolls-Royce, со стороны Японии — компания IHI (Ishikawajima-Harima Heavy Industries).

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По данным японского военного ведомства, на создание самолета F-X планируется потратить 143,2 млрд йен (около $1 млрд), причем 140,1 млрд йен пойдут на разработку самого самолета, а 3,1 млрд йен на сопутствующие исследования по повышению эффективности двигателей истребителя и изучение концепции беспилотника, связанного с самолетом.

Минобороны Японии планирует выпустить истребитель F-X к 2035 году, когда ожидается, что истребитель F-2 будет снят с вооружения.

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