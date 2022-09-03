Четверо детей пострадали при детонации боеприпаса на выставке в Чернигове

Фото: Офіс Генерального прокурора

В Чернигове во время проведения выставки оружия сдетонировал боеприпас, в результате чего пострадали пять человек, сообщает офис генерального прокурора Украины.

«Были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице с различными степенями тяжести телесных повреждений», — указали в ведомстве.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины), наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Как указывает прокуратура, демонстрацию оружия проводили военнослужащие территориальной обороны, решается вопрос о задержании подозреваемых.

Телеканал «Суспiльне», корреспонденты которого снимали сюжет о мероприятии, сообщает, что сдетонировал ручной противотанковый гранатомет (РПГ). По данным канала, на курок нажал десятилетний мальчик, его оглушило. Еще один ребенок после происшествия попал в реанимацию.

«Украинская правда» со ссылкой на сообщение Черниговского городского совета указывает, что, по предварительным данным, снаряд после детонации «попал в крышу одного из частных домов, новостройку в этом микрорайоне». Уточняется, что инцидент произошел в историческом центре Чернигова, возле областного художественного музея. При этом власти заявили, что не предоставляли разрешения на организацию выставки и не были уведомлены о ее проведении.