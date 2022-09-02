Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия»

Сергей Николаев (Фото: Санкт-Петербургский государственный драматический театр «Комедианты»)

Актер Сергей Николаев, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Государственного драматического театра «Комедианты», где служил артист.

«Вчера скоропостижно скончался ведущий артист нашего театра Сергей Николаев. <…> Прощай, наш незабвенный Джозеф, Антонио, Счастливцев», — сказано в сообщении на странице «ВКонтакте».

По данным пресс-службы, актер умер 31 августа. Причину смерти в театре не уточнили.

Театр уже отменил спектакли, в которых был занят артист. Это постановки «Женитьба» и «Дети Ноя», где Николаев играл друга служащего Подколесина — Кочкарева и еврейского мальчика Жозефа соответственно.

Прощание с актером состоится 5 сентября в 12:00 в театре «Комедианты», уточнили позднее в пресс-службе. Спустя два часа во Владимирском соборе Санкт-Петербурга начнется его отпевание.

Сергей Николаев родился 20 мая 1976 года. В 1998 году он окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии культуры. Затем с 1998 по 2001 год работал автором и ведущим музыкальных программ на радиостанции «Северная столица» (105 FM). В труппу театра «Комедианты» вступил в 1998 году. Также с 2003 года Николаев сотрудничал с петербургским театром «Русская антреприза» (Театр им. Андрея Миронова).

Актер играл не только в театре, но также в кино и сериалах. В «Тайнах следствия» он играл адвоката Пургина, а в «Улицах разбитых фонарей» — охранника Дерюгина. Также он снимался в сериалах «Опера. Хроники убойного отдела», «Мажор», «Морские дьяволы», «Условный мент» и других, его фильмография насчитывает 48 проектов.

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Кроме того, Николаев работал над проекционными шоу для городских мероприятий и занимался созданием видеоконтента для драматических и оперных спектаклей. Имел благодарности Законодательного собрания (2020) и губернатора Ленинградской области (2014).