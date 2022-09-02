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«Коммерсантъ» сообщил об остановке поставок итальянских вин дома Antinori

Винный дом Antinori из итальянской Тосканы (вина Solaia, Tignanello, Badia A Passignano) приостановил поставки в Россию, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в алкогольных компаниях.

Два собеседника газеты отметили, что Antinori, возможно, не желает работать с Россией «из-за геополитического кризиса», еще один указал, что у винного дома могли возникнуть разногласия с дистрибутором MBG Wine.

Глава совета директоров компании Ирина Фомина подтвердила «Ъ», что Antinori приостановил поставки, но по какой причине, она умолчала. При этом контракт с винным домом сохраняется. Как отметила Фомина, сейчас у MBG Wine нет потребностей в дополнительных поставках, так как планы продаж обеспечены.

Один из источников газеты исключил влияние на поставки санкций ЕС, по которым в Россию запретили поставлять алкоголь дороже €300 за единицу (около 18 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 сентября). При этом вина дома Antinori в России, согласно данным из открытых источников, продаются по цене от одной тыс. руб. до более чем 200 тыс. руб. за бутылку в зависимости от объема.

Лодовико Антинори — РБК: «Современная молодежь пьет вино по-другому»
Бизнес
Лодовико Антинори

На сайте винного дома говорится, что это семейная компания, производством вин занимаются 26 поколений семьи Антинори с 1385 года. С XVIII века их вино поставляется за рубеж. В 2018 году в интервью РБК Людовико Антинори, представитель семьи и винного дома, отмечал, что для них Россия является значимым рынком, но не крупнейшим. Однако в стране у вин Antinori были свои поклонники, говорил он.
 

Теги
вина Италия Тоскана приостановка деятельности алкоголь
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