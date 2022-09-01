Первый в России кампус мирового уровня появится у Бауманки в 2023 году

Фото: minobrnauki.gov.ru

Новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана примет первых студентов 1 сентября следующего года, сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. На встрече со студентами и преподавателями Бауманки в День знаний он рассказал, что техническая готовность объекта составляет около 50%, а реализация самого проекта кампусов находится на личном контроле у премьер-министра Михаила Мишустина.

Программа строительства университетских кампусов мирового уровня реализуется в России в рамках нацпроекта «Наука и университеты». К 2030 году их должно появиться не менее 25, а в прошлом году в рамках первой волны было отобрано восемь проектов. Два из них, кампус МГТУ им. Баумана и межвузовский кампус в Томске, в данный момент находятся на стадии строительно-монтажных работ.

Площадь кампуса Бауманки по проекту составит 169 тыс. кв. м, а его стоимость — порядка 34 млрд руб. Вице-премьер уточнил, что жилые корпуса и общежития рассчитаны на размещение 2300 студентов, а учебные корпуса и лаборатории для научных исследований отвечают новому уровню образования. Ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин сообщил, что в 2023 году будут сданы Технологический корпус, Комплекс на Яузе с общежитиями и образовательно-досуговым центром, Центром транспортно-технологических систем, Центром биомедицинских систем и технологий. На этом развитие кампуса не завершится: в 2024 году будут сданы еще шесть объектов.

Чернышенко напомнил и о другом федеральном проекте — создании передовых инженерных школ (ПИШ). Они охватывают тридцать вузов, один из которых — как раз МГТУ им. Баумана. Система ПИШ разработана для подготовки передовых инженерных кадров нового формата и предусматривает программы в магистратуре, где в качестве преподавателей выступают инженеры передовых компаний России.

Госбюджет потратит на это свыше 34 млрд руб., еще 60,8 млрд руб. привлекут из внебюджетных источников — на эти деньги до 2024 года будет запущено 100 новых программ опережающей подготовки инженеров. Лучшим студентам передовых инженерных школ выделят 600 грантов на стажировки в высокотехнологичных компаниях.