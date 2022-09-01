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Путин поддержал идею создать аналог «Артека» в Калининграде

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поддержал идею создания детского лагеря на берегу Балтийского моря наподобие «Артека» в Крыму, которую высказал один из участников открытого урока «Разговор о важном». Трансляцию вел РБК.

По словам главы государства, детский лагерь в Калининграде будет очень востребован, в том числе в связи с благоприятным климатом.

«Это вопрос только денег, скажу сразу и откровенно. Но идея правильная, и география должна расшириться. <...> Здесь, на Балтике, такое учреждение было бы востребовано. Мы обязательно подумаем, и правительству поручу», — сказал он.

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В июне Минпросвещения решило запустить проект «Разговоры о важном». Предполагается, что такие занятия будут проходить во всех школах еженедельно. Участников будут знакомить с общественно-политической жизнью страны. Главными темами уроков станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. Всего запланировано 34 урока.

Занятия будут вести классные руководители. В августе Минпросвещения провело подготовку учителей. Формат классных часов будет зависеть от возраста учеников.

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