Власти Курской области сообщили об обстреле села Гордеевка

Фото: Kurskadm / Telegram

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области, никто не пострадал, передает пресс-служба администрация региона в Telegram.

«Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолетами. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рядом с селом Алексеевка Глушковского района «было громко», однако там, по данным региональных властей, российские военные «работали над выполнением боевых задач».

30 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстрелах сел Алексеевка и Елизаветовка в Глушковском районе, местные жители не пострадали. Глава региона предположил, что в Алексеевке пытались снова уничтожить вышку сотовой связи, поскольку в ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности.

В Елизаветовке пострадали шесть частных домов, повреждения получили в основном крыши и окна. Кроме того, под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, погибли более 20 животных.