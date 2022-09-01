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Власти Курской области сообщили об обстреле села Гордеевка

Фото: Kurskadm / Telegram
Фото: Kurskadm / Telegram

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области, никто не пострадал, передает пресс-служба администрация региона в Telegram.

«Утро 1 сентября началось с попыток обстрела ВСУ приграничного села Гордеевка в Кореневском районе. Все они, к счастью, закончилось недолетами. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что рядом с селом Алексеевка Глушковского района «было громко», однако там, по данным региональных властей, российские военные «работали над выполнением боевых задач».

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30 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстрелах сел Алексеевка и Елизаветовка в Глушковском районе, местные жители не пострадали. Глава региона предположил, что в Алексеевке пытались снова уничтожить вышку сотовой связи, поскольку в ее окрестностях зафиксировано возгорание растительности.

В Елизаветовке пострадали шесть частных домов, повреждения получили в основном крыши и окна. Кроме того, под обстрел в Елизаветовке попал животноводческий комплекс, погибли более 20 животных.

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