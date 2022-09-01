В ЦКБ подтвердили смерть главы совета директоров ЛУКОЙЛа

Фото: Никита Попов / РБК

Смерть главы совета директоров, первого исполнительного вице-президента ЛУКОЙЛа Равиля Маганова подтвердили РБК в пресс-службе Центральной клинической больницы с поликлиникой (ЦКБ) управделами президента.

«На месте работают правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ранее о гибели Маганова после падения из окна ЦКБ в Москве сообщил источник РБК, близкий к главному управлению МВД.

По данным собеседника РБК, инцидент произошел около 7:30 утра, топ-менеджер выпал из окна, расположенного на шестом этаже. По предварительной версии, смерть мужчины наступила от травм, полученных в результате падения с высоты. На месте работают сотрудники полиции, они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов. По словам источникам, дознавателям предстоит исследовать записи с камер видеонаблюдения.

Равиль Маганов начал работать в ЛУКОЙЛе в 1993 году на позиции вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году его назначили первым исполнительным вице-президентом компании, в 2020-м — председателем совета директоров.