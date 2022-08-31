В мэрии сообщили о скором завершении работ на станции метро «Лианозово»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитные работы на сооружении станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены более чем на 80% и близятся к завершению, в скором времени начнется ее архитектурная отделка, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ключевым элементом дизайна станет анфилада из трехпролетных порталов, а само оформление станции должно создать у пассажиров ощущение солнечного света — именно световому оформлению станции решено уделить большое внимание. Сами порталы выполнены в медном цвете, они будут сочетаться с темными металлическими панелями для отделки потолка и путевых стен. Пол и цоколи колонн выполнят из светло-серых гранитных плит, к потолку добавят алюминиевые пластины темно-серого и белого оттенков — в них встроят трехметровые круги со светодиодными лампами. На фоне алюминиевых ламелей и в сочетании с металлом стен они и дадут эффект солнечного света.

Из других особенностей станции «Лианозово» — наличие современной навигации. Юрий Кравцов, генеральный директор «Мосинжпроекта», который выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства метро, сообщил, что в частности на станции появится визуальная и тактильная информация для слабовидящих. Это и контрастные полосы на полу, и покрытия специальной фактуры.

Кравцов напомнил, что на базе станции «Лианозово» салатовой ветки планируется создать транспортно-пересадочный узел для перехода на одноименную платформу МЦД-1 и пересадки на наземный транспорт. Для входа на станцию будут использоваться как павильоны, так и подземные пешеходные переходы — с одним таким, под Дмитровским шоссе, соединят южный вестибюль. Строители обещают удобные дорожки от входов к остановкам автобусов и прилегающим домам.

Сейчас конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии является «Селигерская». Ее продление на север началось в 2019 году — на отрезке длиной 5,8 км вдоль Дмитровского шоссе появятся помимо «Лианозово» станции «Яхромская» и «Физтех». Все вместе они улучшат транспортную доступность столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный. Ранее Андрей Бочкарев рассказывал о степени готовности туннелей, продлевающих салатовую ветку.