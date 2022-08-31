В мэрии сообщили о скором завершении работ на станции метро «Лианозово»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 30 авг, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 30 авг, 16:24
МИД Венгрии заявил о контракте на дополнительные поставки газа из России Бизнес, 15:43
ИИ вычислил районы Москвы, где жилье покупают быстрее всего Недвижимость, 15:42
Елизавета II впервые нарушит процедуру назначения нового премьер-министра Life, 15:41
Путин 1 сентября проведет в Калининграде открытый урок «о важном» Политика, 15:36
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 15:34
В Минпросвещения исключили отмену изучения языков «недружественных» стран Общество, 15:33
Медведев отметил серьезное влияние Горбачева на ход истории человечества Политика, 15:29
Меркель не приедет на церемонию прощания с Горбачевым из-за травмы колена Политика, 15:26
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Газпром» начал проектировать газопровод с Дальнего Востока в Китай Бизнес, 15:24
Котировки «Газпрома» стабилизировались в районе ₽250 за бумагу Инвестиции, 15:22
В мэрии сообщили о скором завершении работ на станции метро «Лианозово» Город, 15:15
Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело Pro, 15:13 
Агент сообщил о вылете Кокорина на Кипр для переговоров с местным клубом Спорт, 15:12
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 15:11
Город ,  
0 

В мэрии сообщили о скором завершении работ на станции метро «Лианозово»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Монолитные работы на сооружении станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро выполнены более чем на 80% и близятся к завершению, в скором времени начнется ее архитектурная отделка, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ключевым элементом дизайна станет анфилада из трехпролетных порталов, а само оформление станции должно создать у пассажиров ощущение солнечного света — именно световому оформлению станции решено уделить большое внимание. Сами порталы выполнены в медном цвете, они будут сочетаться с темными металлическими панелями для отделки потолка и путевых стен. Пол и цоколи колонн выполнят из светло-серых гранитных плит, к потолку добавят алюминиевые пластины темно-серого и белого оттенков — в них встроят трехметровые круги со светодиодными лампами. На фоне алюминиевых ламелей и в сочетании с металлом стен они и дадут эффект солнечного света.

Из других особенностей станции «Лианозово» — наличие современной навигации. Юрий Кравцов, генеральный директор «Мосинжпроекта», который выступает генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства метро, сообщил, что в частности на станции появится визуальная и тактильная информация для слабовидящих. Это и контрастные полосы на полу, и покрытия специальной фактуры.

Кравцов напомнил, что на базе станции «Лианозово» салатовой ветки планируется создать транспортно-пересадочный узел для перехода на одноименную платформу МЦД-1 и пересадки на наземный транспорт. Для входа на станцию будут использоваться как павильоны, так и подземные пешеходные переходы — с одним таким, под Дмитровским шоссе, соединят южный вестибюль. Строители обещают удобные дорожки от входов к остановкам автобусов и прилегающим домам.

Сейчас конечной станцией Люблинско-Дмитровской линии является «Селигерская». Ее продление на север началось в 2019 году — на отрезке длиной 5,8 км вдоль Дмитровского шоссе появятся помимо «Лианозово» станции «Яхромская» и «Физтех». Все вместе они улучшат транспортную доступность столичных районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный. Ранее Андрей Бочкарев рассказывал о степени готовности туннелей, продлевающих салатовую ветку.

Теги
Люблинско-Дмитровская линия Московский метрополитен Андрей Бочкарев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter