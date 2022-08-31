Большинство родителей потратили не более ₽25 тыс. на подготовку к школе
На покупку необходимых для школы принадлежностей для одного ребенка большинство российских родителей потратили не более 25 тыс. руб., следует из результатов исследования компании СДЭК и сети магазинов «Детский мир», с которым ознакомился РБК. В опросе, проходившем с 10 по 25 августа, приняли участие 1507 респондентов из всех федеральных округов, у которых есть дети-школьники.
В полный набор учебных принадлежностей помимо канцтоваров, ранцев, учебников, одежды и обуви вошли также товары, необходимые для кружков и секций, куда ходят дети — например, кисти и краски для художественной школы, музыкальный инструмент и материалы для него для ученика музыкальной, спортивная форма или инвентарь, если ребенок ходит в спортивную секцию и т.д.
Так, 48% опрошенных потратили на полный набор учебных принадлежностей для одного ребенка 10-25 тыс. руб., а 31% — до 10 тыс. руб. Каждому седьмому респонденту (14%) подготовка к школе обошлась в 25-40 тыс. руб, о более крупных расходах сообщили всего 7% опрошенных — в основном это жители Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга. Чаще других на подготовке к школе экономили жители Челябинской и Свердловской областей: 71% и 52% жителей этих регионов соответственно потратили на покупку канцелярии, учебников и прочих школьных атрибутов не более 10 тыс. руб.
При этом большинство опрошенных признались, что это не окончательные расходы на канцелярию и прочую школьную атрибутику. Так, каждый четвертый участник опроса, опираясь на прошлый опыт, ожидает, что в течение года ему придется докупать необходимое раз в месяц и чаще, а 40% ожидают дополнительные расходы раз в два-три месяца.
Подавляющее большинство респондентов (82%) сочли свой бюджет на подготовку к школе оптимальным. При этом, по мнению половины респондентов, в преддверии первого сентября школьные принадлежности становятся дороже, чем обычно. Четверть не замечают изменения цен, а почти столько же (27%) вовсе не смотрят на чеки, когда речь идет о подготовке ребенка к школе.
Каждый второй опрошенный оплатил товары для школы за счет зарплаты, а почти треть респондентов (32%) откладывала деньги заранее. Из числа оплативших школьные товары за счет накоплений, чуть больше половины (54%) начинали откладывать деньги за месяц до начала учебного сезона, 23% — за два-три месяца, столько же — за три месяца и раньше.
Почти половина россиян (44%) покупали товары к школе в оффлайн магазинах, треть (31%) — в интернет-магазинах или маркетплейсах и воспользовались курьерской доставкой, еще четверть (25%) купили часть товаров через интернет, а часть — в обычных магазинах. Самыми популярными товарами стали классическая тонкая зеленая тетрадь, синяя шариковая ручка, простые карандаши, обложки для тетрадей и дневников, цветные карандаши и клей-карандаш
По данным опроса, кружки, секции и прочие формы дополнительного образования и досуга посещают дети 75% респондентов. В частности, большая часть родителей (55%) отдали школьников в спортивные секции, 38% — на занятия иностранным языком, а четверть — на дополнительные занятия по различным предметам. 18% опрошенных рассказали, что их ребенок ходит в музыкальную школу, 14% — на танцы, 13% — в художественную школу, 6% — на курсы программирования, а 5% отправили ребенка в театральный кружок или студию.