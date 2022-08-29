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На Курилах задержали подозреваемого в изнасиловании ребенка

В Курильске на острове Итуруп задержали подозреваемого в изнасиловании и покушении на убийство ребенка, сообщили в управлении Следственного комитета России по Сахалинской области, передает «РИА Новости».

В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет), ч. 3 ст. 30 п. «в» «к» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление), рассказали в пресс-службе СК. По информации ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

В Омске подозреваемый в изнасиловании пытался спрятаться на дереве
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Фото:СК РФ

В середине июля режиссера-постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима из-за изнасилования мальчика. Под арестом Белостоцкий находился с 2020 года, а в прошлом году ему предъявили обвинение. 

По версии следствия, жертвой сексуального насилия со стороны Белостоцкого стал малолетний мальчик, находящийся в беспомощном состоянии. Изнасилование произошло в ноябре 2018 года в московской квартире режиссера.

Теги
изнасилование покушение на убийство Сахалинская область Итуруп Курильские острова
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