Ford Escort принцессы Дианы продали на аукционе за $851 тыс.

Фото: Alberto Pezzali / AP

Автомобиль Ford Escort RS Turbo, принадлежавший принцессе Диане, ушел с молотка за £724 тыс. ($851 тыс.). Об этом говорится в Instagram аукционного дома Silverstone (соцсеть Instagram принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

Стартовая цена автомобиля составила £650 тыс. Аукцион завершился 27 августа. Автомобиль зарегистрирован под номером C462FHK. Имя нового владельца не называется. По данным Би-би-си, покупателем является житель графства Чешир.

Как говорится на сайте аукционного дома, Ford Escort RS Turbo принадлежал принцессе Диане с 1985 по 1988 год. Изначально он был белого цвета, но его перекрасили в черный. В машине также были установлены дополнительное зеркало заднего вида для телохранителя и радиоприемник в бардачке. Пробег спортивного автомобиля составляет более 40 тыс. км.

В лот также вошли квитанции о техобслуживании, документы о регистрации и фотографии принцессы Дианы в этом автомобиле.

«Этот RS Turbo Series 1, зарегистрированный 23 августа 1985 года, и его знаменитого водителя в течение следующих нескольких лет часто фотографировали возле бутиков Челси и ресторанов Кенсингтона. На одной из фотографий для прессы можно увидеть будущего короля, его королевское высочество принца Уильяма на заднем сиденье и его улыбающуюся мать за рулем», — говорится в сообщении.

Принцесса Диана была женой принца Чарльза, сына действующей королевы Великобритании Елизаветы II. Диана, принцесса Уэльская, погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Ей было 36 лет.