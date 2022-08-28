Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, телеграмму главы государства по случаю праздника опубликовала пресс-служба Кремля.
«Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки», — написал президент.
Путин добавил, что современное поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей и существенно укрепляет индустриальную мощь и энергетическую безопасность. Кроме того. считает глава государства, работники этих сфер решают наиболее важные для страны проблемы социальной сферы.
В заключение Путин пожелал трудящимся угледобывающей отрасли здоровья и благополучия.
День шахтера ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье августа. В прошлом году праздник отметили 29 числа этого месяца. Праздник учредили в СССР в 1947 году в честь Алексея Стаханова, который в ночь на 31 августа 1935 года установил рекорд по добыче угля, что послужило началом стахановского движения.