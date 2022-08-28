Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Кадыров исключил отпуска для силовиков во время военной операции Политика, 02:06
Координационный центр разрешил еще семи судам с зерном выйти с Украины Политика, 01:44
Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником Общество, 01:11
Премьер Албании счел смешными слова о шпионаже после задержания россиян Политика, 01:07
Минобороны заявило об атаке на пост армии Сирии и гибели ее военного Политика, 00:55
Глава МИД заявил о нежелании Венгрии говорить о каких-либо санкциях Политика, 00:39
МЧС сообщило о локализации двух из шести очагов пожаров под Рязанью Общество, 00:05
Касаткина выиграла теннисный турнир в Канаде Спорт, 00:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как лечить рассеянный склероз Партнерский проект, 27 авг, 23:59
Россия передала в СБ ООН свидетельства обстрелов Запорожской АЭС Политика, 27 авг, 23:39
Мэр Горловки сообщил об обстреле химзавода «Стирол» Политика, 27 авг, 23:31
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 27 авг, 23:11
Разведка США пообещала оценить угрозу из-за найденных у Трампа бумаг Политика, 27 авг, 23:01
Несколько человек погибли при съезде грузовика с дороги в Нидерландах Общество, 27 авг, 22:58
Общество ,  
0 

Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, телеграмму главы государства по случаю праздника опубликовала пресс-служба Кремля.

«Вы по праву гордитесь именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки», — написал президент.

Путин поздравил шахтеров
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Путин добавил, что современное поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей и существенно укрепляет индустриальную мощь и энергетическую безопасность. Кроме того. считает глава государства, работники этих сфер решают наиболее важные для страны проблемы социальной сферы.

В заключение Путин пожелал трудящимся угледобывающей отрасли здоровья и благополучия.

День шахтера ежегодно отмечают в России в последнее воскресенье августа. В прошлом году праздник отметили 29 числа этого месяца. Праздник учредили в СССР в 1947 году в честь Алексея Стаханова, который в ночь на 31 августа 1935 года установил рекорд по добыче угля, что послужило началом стахановского движения.

Теги
Владимир Путин шахтеры праздник поздравление
Материалы по теме
В Кузбассе из шахты «Комсомолец» эвакуировали более 50 шахтеров
Общество
Путин поздравил шахтеров
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter