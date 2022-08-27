Захарова сочла создание очагов напряженности задачами дипломатии США

Мария Захарова (Фото: ТАСС)

Задачами американской дипломатии на сегодняшний день являются инициирование очагов напряженности по всему миру и представление США гарантом и островом стабильности, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала интервью посла США в Японии Рама Эмануэля агентству Associated Press.

2 августа Эмануэль рассказал AP, что США сотрудничают с Японией и другими «странами-единомышленниками», чтобы противостоять попыткам Китая использовать свою экономическую мощь для «принуждения» к политическим переменам во всем мире. Американский посол назвал такой способ сотрудничества «коммерческой дипломатией».

Объясняя, как Пекин использовал свою экономическую мощь для «принуждения», Эмануэль вспомнил ситуацию, когда Китай заблокировал поставки редкоземельных металлов из-за территориального спора. Речь идет об архипелаге Сенкаку, как его называют японцы, или Дяоюйдао, как его называют китайцы. Посол также отметил, что Китай стал одним из крупнейших кредиторов развивающихся стран, и использует это для политического влияния.

Комментируя интервью Эмануэля, Захарова назвала три пункта «инструкций», которые посол и его коллеги «получают из Госдепартамента».

Первый — продвижение «коммерческой дипломатии». «Речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений. Цель — максимально разорвать экономические связи своих сателлитов с Китаем», — пишет представитель МИД России.

Вторым пунктом Захарова называет «подкрепление «коммерческой дипломатии» принуждением и угрозами».

«Эмануэль не скрывает, как добивается «серьезного изменения в мышлении» у японских бизнес-лидеров. <...> Американец с гордостью заявляет, что японцы уже «готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности». Фактически речь идет о банальном шантаже — именно так привлекаются сейчас многомиллиардные японские инвестиции в проекты стратегических исследований, технологий и производств в США», — считает она.

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В-третьих, США поощряют милитаризацию и возникновение новых очагов напряженности, отмечает представитель МИД России.

«Эмануэль всячески расхваливает предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды о значительном увеличении как оборонного бюджета страны, так и ее военного потенциала. Ранее глава правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии», — пишет Захарова. По ее мнению, Вашингтон тем самым открыто подталкивает Японию к полному отказу от ограничений в военной сфере, которые закреплены в Конституции страны.

«Вот и вся американская «дипломатия» сегодня: инициировать очаги напряженности по всему миру, представлять США гарантом и островом стабильности, выкачивать из сателлитов критически важные ресурсы и технологии, подставлять их под первый ответный удар», — заключила Захарова.