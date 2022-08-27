Kyodo узнал, что Россия передаст Японии тела погибших на круизном лайнере

Россия передаст Японии тела трех граждан, погибших при крушении круизного лайнера «KAZU I», сообщило агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану.

Тела японцев нашли у берегов южных Курильских островов и у Сахалина. После этого российский МИД связался с японским, и страны договорились, что российская сторона передаст их японской в порту Сахалина в сентябре.

«Мы считаем уместным передать тела трех жертв японскому патрульному кораблю в городе Корсакове на юге Сахалина», — процитировал представитель береговой охраны сообщение российского МИДа.

23 апреля японское круизное судно KAZU 1 подало сигнал бедствия у западных берегов полуострова Сиретоко, который находится неподалеку от российского острова Кунашир. Экипаж лайнера сообщил о затоплении носовой части судна и предупредил о том, что корабль скоро затонет полностью.

На борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, и два члена экипажа. Погибли 14 человек, остальные до сих пор числятся пропавшими без вести.

После того, как Япония попросила Россию помочь найти пропавших пассажиров, два тела обнаружили на Кунашире и еще одно — на юге Сахалина.