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Ракова назвала число стационаров с цифровой оценкой состояния пациентов

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Цифровая система оценки состояния пациентов на сегодняшний день работает уже во всех 30 столичных многопрофильных стационарах, оказывающих круглосуточную экстренную помощь. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи оценили удобство и эффективность инструмента — он помогает оперативно определить пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи. Кроме того, мы будем использовать сервис во всех шести скоропомощных стационарных комплексах, которые станут центрами оказания экстренной и неотложной помощи в соответствии с лучшими мировыми стандартами», — уточнила вице-мэр.

План открытия скоропомощных стационарных комплексов при московских больницах:

  • ГКБ им. Вересаева — январь 2023 года;
  • НИИ им. Склифосовского — январь 2023 года;
  • ГКБ им. Боткина — первое полугодие 2023 года;
  • ГКБ им. Филатова — первое полугодие 2023 года;
  • ГКБ им. Буянова — второе полугодие 2023 года;
  • 1-я Градская больница им. Пирогова — второе полугодие 2023 года.

Места для размещения выбрали таким образом, чтобы максимально сократить время поступления экстренных пациентов из любого района Москвы. На территории пяти больниц уже есть или будут оборудованы вертолетные площадки для санитарного авиатранспорта.

По словам Раковой, система на основе клинических алгоритмов анализирует данные и определяет степень тяжести пациента. На этот процесс уходит не более пяти минут. Интерфейс сервиса максимально удобен и прост — уровни приоритетности оказания медпомощи отмечаются цветом. Красный обозначает тяжелое состояние, требуется реанимация. Желтый — необходимо наблюдение, зеленый — пациент стабилен, его переводят в диагностический зал приемного отделения. Такой принцип называется «триаж» и он является одним из ключевых в новом московском стандарте оказания экстренной помощи.

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«С помощью внедрения цифровой системы мы повышаем надежность диагностики — сервис лишний раз обращает внимание на возможные риски, а также максимально четко позволяет определить тех, кому жизненно важно в первую очередь оказать помощь», — дополнила вице-мэр.

Инструмент эффективно дополняет работу врачей приемных отделений — он помогает выявить пациентов, которым требуется особое внимание. Распределение пострадавших и больных на группы уже получило хорошие отзывы от медицинских работников. Так, заместитель главного врача по экстренной помощи ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Осман Османов отмечает пользу новых технологий. По его словам, «триаж» — это динамичная система оценки для помощи врачу.

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«Например, при поступлении система определила пациента в «зеленый» поток: все его показатели были практически в норме. Через какое-то время состояние больного начало ухудшаться, к примеру, поднялась до экстремальных значений температура, открылось кровотечение. Все эти показатели сразу же фиксируются медработниками в системе и человека моментально перенаправляют по «красному» потоку в шоковую реанимацию или же сразу в операционную», — уточнил Османов.

При этом он отметил, что сервис не заменяет врача, но выступает его помощником. В конечном счете все решения принимает только медицинский работник.

Стоит отметить, что система интегрирована в единую цифровую платформу здравоохранения. Поэтому все данные, занесенные в систему, сразу попадают в электронную историю болезни пациента и становятся доступными врачам больницы.

Основой работы по цифровизации системы здравоохранения является Единая цифровая платформа здравоохранения. Платформа обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря этому все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме «онлайн» как врачам, так и самим пациентам.

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Скорая помощь больницы Москва Анастасия Ракова
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