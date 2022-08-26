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В мэрии анонсировали комплексное развитие Нижегородского района столицы

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Огромные площади заброшенных промзон и хорошая транспортная доступность помогут преобразовать Нижегородский район столицы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в ходе выездного совещания заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«В Нижегородском районе очень много депрессивных промышленных объектов, но при этом он имеет высокую транспортную доступность. ТПУ «Нижегородская» — современный хаб, в состав которого входят одноименные станции МЦК, Горьковского направления МЖД, метро и остановки наземного транспорта», — уточнила Княжевская.

По словам председателя комитета, в будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный. Еще один транспортный узел — «Андроновка» — включает в себя МЦК, Казанское направление МЖД, а также будущее МЦД-3. Кроме того, рядом строится Юго-Восточная хорда. По мнению Княжевской, потенциально это очень перспективная территория для градостроительного развития.

Глава Москомархитектуры, сообщила, что на данный момент более сотни столичных площадок общей площадью около 1,3 тыс. га включены в проекты комплексного развития территорий. Среди них есть масштабные территории, такие как КРТ № 27 «Южный порт», КРТ «Бескудниково», КРТ «Прожектор», есть перспективные зоны для развития в Нижегородском и прилегающих районах — Таганском и Южнопортовом.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о механизме комплексного развития территорий. На сегодняшний день в работе специалистов Москомархитектуры КРТ для 210 территорий, общая площадь которых составляет более 2 тыс. га.

Программа комплексного развития территорий представляет собой колоссальный ресурс для города — и в плане экономики, и в плане градостроительства. КРТ — это не только градостроительный резерв развития города, но и действенный механизм привлечения инвесторов.

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