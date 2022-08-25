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В Феодосии автобус въехал в остановку, пять человек пострадали

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В Феодосии междугородный автобус въехал в остановку на автостанции. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Автобус ехал из Краснодара в Евпаторию, авария произошла около 20:00, машина въехала в остановку и сбила людей.

Пострадали пять человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав. Их доставили в Феодосийский медицинский центр. «Один человек в тяжелом состоянии, трое — средней степени тяжести, состояние пятого (несовершеннолетнего) уточняется», — сообщили в министерстве.

«Судя по всему, у водителя газ заклинил, он и влетел в людей, я буквально за 30 секунд отошел от места удара. Потом помогал доставать мужчину из-под остановки, ему ногу придавило. Перед остановкой были даже не ограждения, это бесполезный заборчик, там сетка с саморезов первая слетела при ударе, автобус остановили столб с навесом. И скамейкой придавило мужчину, которого мы вытаскивали. Мы вместе примерно с десятью мужчинами приподняли остановку», — рассказал РБК житель Феодосии Александр Туренко.

Фото:podslushano_feo / VK Фото:podslushano_feo / VK Фото:podslushano_feo / VK

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.

Прокуратура организовала проверку ДТП, ее ход взял на личный контроль прокурор Крыма Олег Камшилов.

Теги
новости Феодосия Крым ДТП с автобусом наезд на людей
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