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Ликсутов оценил снижение шума от трамваев после ремонта путей

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Благодаря современным вагонам и обновленной инфраструктуре шум от трамваев в столице снизился до 20%. Об этом в официальном Telegram-канале дептранса сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«От этого стало комфортнее не только пассажирам, но и жителям ближайших домов», — добавил вице-мэр.

По словам Ликсутова, на данный момент на шести участках продолжается ремонт путей: строители меняют стрелки, укладывают новые рельсы и шпалы, сваривают стыки. «По таким рельсам вагоны едут тише, а пассажиры не слышат стук от колес. С начала года уже сварили более 2,5 тыс. стыков», — уточнил руководитель столичного дептранса.

В общей сложности с начала года столичные рельсоукладчики обновили 15,2 км путей, при этом уложили почти 14 тыс. шпал и заменили 22 стрелочных перевода.

Накануне Ликсутов сообщил, что на севере города начали обособление бордюром трамвайных путей маршрутов № 27 и 29. Речь идет о путях вдоль улицы Костякова в районе станций метро «Дмитровская» и «Тимирязевская» и о юго-восточном конце отдельной трамвайной сети на северо-западе столицы.

«Физическое обособление путей — это мировая практика, которая помогает повысить эффективность работы транспорта и сделать трамвай еще безопаснее и надежнее. Обособление путей с помощью бордюра поможет втрое снизить количество задержек трамваев из-за ДТП с автомобилями. Всего мы планируем отделить 36 участков трамвайных путей. Ожидаем, что все работы завершатся до конца года», — сообщил Ликсутов.

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трамвай реконструкция Максим Ликсутов Москва
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