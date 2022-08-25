Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Американский актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин приняли решение о разводе. Об этом изданию People сообщила Флавин, а также подтвердил и сам актер.

«Мне грустно сообщать, что после 25 лет брака я подала на развод со своим мужем Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить более чем 30-летними отношениями, которые у нас были, и я знаю, что мы оба преданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о приватности для нашей семьи, пока мы мирно движемся вперед», — заявила Флавин.

Сталлоне также сказал, что они с женой решают личные проблемы «мирно и приватно».

Портал TMZ пишет, что Флавин подала заявление на развод 19 августа во Флориде. Причину развода муж с женой не назвали, однако, согласно документам, полученным TMZ, Сталлоне «участвовал в преднамеренной растрате имущества супругов». Флавин хочет попросить судью запретить мужу растрачивать их имущество и планирует забрать у актера дом в Палм-Бич (штат Флорида), указывает портал.

Сильвестру Сталлоне 76 лет, его жене Дженнифер — 54 года. Женщина работала фотомоделью, актрисой, сейчас она занимается бизнесом. Пара поженилась в мае 1997 года, это был уже третий брак Сталлоне. У супругов есть три дочери: 25-летняя София Роуз Сталлоне, 24-летняя Систин Роуз Сталлоне и 20-летняя Скарлет Роуз Сталлоне.