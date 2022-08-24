Минобороны заявило о заминировании ВСУ водонапорной станции в Новомихайловке в ДНР

Минобороны заявило о заминировании ВСУ водонапорной станции в ДНР

Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС

Украинские военные заминировали объекты водонапорной станции в селе Новомихайловка в Донецкой народной республике и планируют их взорвать, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В Новомихайловке ДНР боевики украинских вооруженных формирований заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры с последующим широким освещением в украинских и западных СМИ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также указали, что на прилегающей к станции территории украинские военные разместили дальнобойную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

По данным российского Минобороны, если станцию взорвут, то без водоснабжения останутся 11 населенных пунктов и около 12,5 тыс. человек.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Село Новомихайловка находится в Марьинском районе Донецкой области, на юго-западе от Донецка. По данным Минобороны, 23 марта российские военные начали вести бои в Новомихайловке. 7 апреля в ведомстве заявили о полной блокировке населенного пункта и начале его «зачистки от националистов». Однако позже бои за Новомихайловку продолжились. Так, 21 августа Минобороны сообщало «о поражении позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ» в районе населенного пункта, в результате чего «были уничтожены более 30 украинских военных, один танк и пять специальных автомобилей».