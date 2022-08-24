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ФАС получила ходатайства о сделке VK и «Яндекса»

«Яндекс» YNDX ₽2 085,2 +0,14% Купить
VK VKCO ₽429 -4,2% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Федеральная антимонопольная служба России получила от VK и «Яндекса» ходатайства о приобретении сервисов Delivery Club, «Новости» и «Дзен», сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Служба в установленном порядке оценит влияние сделок на соответствующие рынки», — говорится в сообщении.

VK и «Яндекс» обменялись активами. Что важно знать о сделке
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Накануне, 23 августа, стало известно, что VK станет собственником двух сервисов «Яндекса» — «Дзен» и «Новости». Документы о сделке уже подписаны сторонами, завершить ее планируется до конца года. В обмен VK передаст «Яндексу» сервис по доставке еды Delivery Club.

О том, что «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен», стало известно в марте. В компании пытались снизить санкционные риски: после начала специальной военной операции бывший глава отдела новостей «Яндекса» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она является «ключевым элементом в сокрытии информации» о военном конфликте на Украине от россиян.

Теги
VK Delivery Club ФАС «Яндекс»
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