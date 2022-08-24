В мэрии назвали преимущества внедрения облачных сервисов в строительстве

Фото: АГН «Москва»

Облачные сервисы, активно внедряемые на столичных стройках, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На строящихся объектах городского заказа в столице уже применяются комплексные цифровые решения и различные «умные» сервисы. Они включают в себя облачные решения для планирования строительных работ, модуль для приема и сдачи исполнительной документации, модуль сбора информации с внешних устройств и аналитики данных и другие элементы», — уточнил заммэра.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, облачный сервис для исполнительной документации, активно внедряемый сегодня в Москве, экономит время на согласование на 50%.

«Устранение подрядчиком замечаний заказчика занимает пять–десять минут, акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день, а накладные расходы при этом снижаются втрое», — пояснил Бочкарев.

Ранее вице-мэр Москвы сообщил о переводе на облачную платформу строительства жилья в рамках программы реновации. По мнению Андрея Бочкарева, это нововведение повышает управляемость рабочих процессов. «Это решение позволяет структурировать хранение документации, сокращает сроки согласования документации и в конечном итоге приведет к сокращению строительного цикла. Это означает, что сотни тысяч москвичей смогут переехать в новое комфортное жилье гораздо быстрее, чем планировали», — пояснил Андрей Бочкарев.

Руководитель Amethyst Group (экосистема ИТ-решений для цифровизации строительства) Марат Хафизов отметил, что все эти решения формируют цифровую экосистему. «В конечном итоге мы получим комплекс различных продуктов российского производства, способных закрыть все нужды строительной индустрии и помогать на всех этапах жизненного цикла объекта», — заключил Хафизов.