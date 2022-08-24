Ангелу Меркель наградили за беженцев

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель присудили премию мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи за ее усилия по приему беженцев, говорится в сообщении ЮНЕСКО.

«Все члены жюри были тронуты ее смелым решением в 2015 году принять более 1,2 миллиона беженцев, в частности из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи. Это наследие, которое она оставляет», — сказал председатель жюри премии, лауреат Нобелевской премии мира Дени Муквеге.

Премия мира имени первого президента независимого Кот-д'Ивуара Феликса Уфуэ-Буаньи была учреждена в 1989 году. Она присуждается ежегодно человеку или организации, которые внесли значительный вклад в продвижение, исследования, защиту или поддержание мира в соответствии с уставами Организации объединенных наций и ЮНЕСКО. Лауреатами этой премии стали в том числе Нельсон Мандела, Джимми Картер, Ицхак Рабин и Франсуа Олланд.

В 2015 году Европа столкнулась с большим притоком беженцев с Ближнего Востока. Евросоюзу пришлось установить квоту на принятие 120 тыс. человек, из которых треть — 40 тыс. — взяла на себя Германия. В связи с принятием такого решения Меркель тогда стала человеком года по версии журнала Time.