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Краснов потребовал признать экстремистскими три украинских объединения

Генпрокуратура потребовала признать экстремистскими три украинских нацобъединения
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Global Look Press)

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал иск в Верховный суд страны с требованием признать три украинских националистических объединения экстремистскими организациями, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

«В суд поступил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации СИЧ-С14, объединения «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН) и националистической группировки «Черный комитет». Заседание по данному иску назначено на 6 сентября», — сообщили в пресс-службе.

Согласно российскому законодательству, признание организации экстремистской влечет за собой требование о ее ликвидации или запрете деятельности.

В перечень Минюста, включающий организации и объединения, в отношении которых принято судебное решение о ликвидации или запрете деятельности, уже входят несколько признанных в России экстремистскими украинских организаций. Это например, «Правый сектор» (признан экстремистским и запрещен), «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (признана экстремистской и запрещена), «Украинская повстанческая армия» (УПА, признана экстремистской и запрещена), «Тризуб им. Степана Бандеры» (признан экстремистским и запрещен) и «Братство» (признано экстремистским и запрещено).

В России признали экстремистскими и запретили Facebook и Instagram
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Организация украинских националистов была создана в 1929 году. Внутри нее было два крыла, одно из которых возглавлял Степан Бандера, а другое — Андрей Мельник. Позднее лидером ОУН стал Бандера, и в годы Второй мировой войны она организовала Украинскую повстанческую армию. После войны остатки ОУН вели борьбу против советской власти, их последнюю группировку ликвидировали в начале 1960-х. В 1990-х ОУН на Украине снова была легализована как общественная организация, ее члены принимали участие в событиях 2014 года.

СИЧ-С14 была организована в 2009 году, более всего известна нападениями на цыганские лагеря. Кроме того, указывает издание «Украинская правда», ее члены в 2018-м облили зеленкой руководителя «Россотрудничества» в Киеве Константина Воробьева и там же краской — памятник генералу Николаю Ватутину. Также участвовали в Майдане 2014-го. В 2019-м была реорганизована в политическое движение «Общество будущего».

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«Черный комитет» появился в 2009 году, он устраивал акции против российских организаций на Украине — например, посольства и центра культуры, тоже принимал участие в революции 2014 года.

Теги
Генпрокуратура Верховный суд экстремистская организация украинские националисты
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