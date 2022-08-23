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Кадыров поручил провести в Чечне «второй этап» вакцинации от коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил провести в Чечне «второй этап» вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

22 августа в Чечне прошло совещание правительства региона, на котором обсуждалась эпидемиологическая обстановка в республике. Глава Минздрава Чечни Сулейман Лорсанов заявил о необходимости новой прививочной кампании в республике, поскольку коллективный иммунитет в регионе опустился с 70% до 10%.

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«Я поручил руководителям органов исполнительной власти и муниципальных образований организовать качественное взаимодействие для проведения второго этапа вакцинации», — написал Кадыров.

По его словам, практика показывает, что прививки не приводят к побочным эффектам. «Несмотря на то, что у нас вакцинировано практически все население, только за 15 дней августа 2022 года в республике зарегистрировано 197 умерших и 1127 новорожденных. Эта статистика напрочь опровергает всякие слухи о вреде вакцинации», — отметил глава Чечни.

Кадыров заявил, что несмотря на рост заболеваемости, в Чечне отмечается снижение количества госпитализаций. По его словам, это результат масштабной вакцинации, которая прошла в республике. В июле прошлого года в Чечне ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Чечне выявили 37 больных коронавирусной инфекцией. Двоих человек госпитализировали. За сутки выздоровели 27 пациентов.

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Чечня Рамзан Кадыров коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19
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