Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Стартовал прием заявок на конкурс грантов «Москва — добрый город» для социально ориентированных некоммерческих организаций столицы. В этом году он пройдет в четвертый раз. Прием заявок продлится до 30 сентября, а победители станут известны 1 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря инициативам, поддержанным в рамках конкурса грантов «Москва — добрый город», необходимую помощь уже получили свыше 50 тыс. москвичей, а за три года проведения конкурса победителями стали 374 некоммерческие организации», — уточнила Ракова.

Чтобы благотворительный сектор мог развивать свои инициативы и охватить заботой как можно больше благополучателей, конкурс ежегодно совершенствуется, а его условия становятся прозрачнее.

«Мы отменили обязательное софинансирование проекта со стороны некоммерческой организации — теперь грантополучателям необязательно вкладывать собственные финансовые, материальные и иные ресурсы, — продолжила Ракова. — Это позволит расширить круг потенциальных участников конкурса. Поэтому на этот раз мы ожидаем заявки как от опытных НКО, так и от новых социально ориентированных некоммерческих организаций».

Организаторы также позаботились о том, чтобы победителям стало удобнее оказывать москвичам необходимую помощь и предоставлять отчетные материалы.

По словам первого замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Александры Александровой, участникам конкурса необходимо соответствовать ряду важных критериев: «Организация должна быть создана минимум год назад, а проекты должны помогать людям, которым тяжелее других в жизни. Для этого мы обозначили семь основных номинаций: для проектов, нацеленных на сохранение качества жизни семей с детьми и взрослыми с инвалидностью, на помощь многодетным семьям, семьям с детьми, будущим мамам, подросткам, на социальную адаптацию и реабилитацию людей, исключенных из социума, и другие».

По ее словам, благодаря конкурсу грантов НКО получат возможность для реализации проекта на территории столицы. При этом Александрова ожидает от участников конкурса новых инновационных решений. «Мы приветствуем такие проекты, в которых есть определенные методика и технологии, которые принесут конкретный результат. Можно взять грант, показать результат, а в дальнейшем мы начнем тиражировать эту историю на всю систему социальной помощи и поддержки, которая работает в городе», — добавила она.

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Общий объем финансовой поддержки ежегодно составляет 400 млн руб. Средства будут распределяться по трем группам заявок. Как и в прошлом году, размер малого гранта составит до 1 млн руб., среднего — от 1 млн до 5 млн руб. Большой же грант с этого года составит от 5 млн до 10 млн руб.