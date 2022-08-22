В Ненецком автономном округе ввели режим ЧС из-за обмеления Печоры

Фото: Bezdudnyi / Telegram

В Ненецком автономном округе (НАО) вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обмеления реки Печоры, по которой осуществляется паромное сообщение между НАО и Коми. Об этом сообщил губернатор Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

«Печора на некоторых участках в Республике Коми обмелела. Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара. В связи с этим принял решение ввести режим ЧС», — пояснил Бездудный.

Печора — река в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Ее длина 1809 км, средняя глубина в верхнем течении 1–1,5 м, в нижнем — до 10 м, бассейн — 322 тыс. кв. км.

По словам губернатора, для жителей, которые не могут вернуться домой из Коми, будет организован проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск с сопровождением ГИБДД и спасателей, из Сыктывкара будут запущены вывозные чартеры, и появится один дополнительный рейс из Москвы.

18 августа в пресс-службе администрации Ненецкого АО сообщили, что из-за обмеления Печоры движение паромов по реке было затруднено, поэтому большинство судов (барж) приостановили свои перевозки по маршруту Щельяюр — Нарьян-Мар. Власти тогда отмечали, что вывезти людей по строящейся дороге Нарьян-Мар — Усинск невозможно, поскольку она еще не сдана в эксплуатацию и такая перевозка была бы не безопасна.

На следующий день губернатор сообщил, что «Печора обмелела настолько, что баржи не могут дойти до мест в Коми, где обычно осуществляется погрузка и выгрузка автотранспорта».