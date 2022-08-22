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Минцифры предложило обязать госорганы вести аккаунты во «ВКонтакте»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минцифры подготовило проект распоряжения правительства, которое предусматривает создание официальных страниц органами власти и судами в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Социальные сети, указанные в проекте распоряжения, соответствуют требованиям, предусмотренным статьей 106 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», — отметили в министерстве.

В Госдуме предложили обязать госорганы создавать страницы в соцсетях
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце июня Госдума приняла закон, который обязывает органы власти создавать и вести официальные страницы в соцсетях.

Закон подразумевает, что госорганы будут публиковать в соцсетях актуальные данные, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов; информацию о проводимых ими опросах «и иных мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан»; тексты и видеозаписи официальных выступлений и заявлений.

Автором инициативы выступил глава комитета по информационной политике, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. По его словам, законопроект нужен для того, чтобы «людям было удобно вступать в прямую коммуникацию с государством на всех уровнях — от федерального до муниципального».

Теги
российские соцсети Минцифры госорганы новости
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