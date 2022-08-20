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Эксперты сочли Абхазию самым растущим туристическим направлением

Абхазия стала одним из самых популярных направлений для путешествий у россиян этим летом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

За год число бронирований путевок в республику выросло на 25%, отметила представитель туроператора «Интурист» Дарья Домостроева. При этом Абхазия вошла в топ-10 направлений по бронированию самостоятельными путешественниками, хотя раньше находилась за пределами рейтинга, указал сервис Ostrovok.

Абхазское направление стали выбирать туристы, которые привыкли ездить в Европу, посчитала Домостроева. К тому же, клиенты турагентств частично заменяли Абхазией и отдых в Крыму, сказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он добавил, что спрос на путевки в Крым упал на 50% за год. Это произошло на фоне военных действий России на Украине.

Средняя стоимость ночи в Абхазии увеличилась на 16% по сравнению с прошлым годом и составила 4,3 тыс. руб., сообщили эксперты.

Абхазия заявила об отсутствии планов входить в состав России
Политика

Абхазия — частично признанная республика, которая объявила о независимости в августе 2008 года, когда Грузия ввела войска. В ответ Россия начала в регионе военные действия, президент Дмитрий Медведев назвал их операцией «по принуждению к миру» и заявил, что российские военные будут проводить миротворческую миссию. Грузинский президент Михаил Саакашвили тогда счел территорию Абхазии оккупированной Россией.

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