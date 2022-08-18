МВД заявило об ударе российских военных по ИT-преступности на Украине

Владимир Колокольцев (Фото: Пул Кремля)

Во время боевых действий на Украине было обезврежено множество call-центров, которые использовались для совершения преступлений на территории России. Об этом на совещании министров внутренних дел стран ШОС заявил глава МВД России Владимир Колокольцев (его слова приводит пресс-центр МВД).

По словам министра, сейчас каждое четвертое преступление в России совершается с использованием ИT-технологий.

«Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что в данном процессе были массово задействованы call-центры, расположенные на Украине и обезвреженные в ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал Колокольцев.

При этом он заявил о росте угрозы экстремизма из-за боевых действий. Ответственность за нее российский министр возлагает на западные страны, которые поставляют Киеву вооружения. «Накачивая украинских праворадикалов оружием, они безответственно создают условия для притока террористов и экстремистов всех мастей на Украину, а также перепродажи украинскими национал-радикалами западных вооружений на черных рынках», — отметил глава МВД.

В апреле ведомство Колокольцева обвинило украинские спецслужбы и военных в организации «телефонного терроризма на территории нашей страны». Они создают call-центры, куда нанимают людей со знанием русского языка и «желанием отомстить России», утверждали в МВД.

С начала года и до начала военной операции на Украине сотрудники ведомства завели около 1,2 тыс. дел из-за ложных минирований. А с 24 февраля по 25 марта таких дел возбудили более 2,1 тыс. «Криминальная активность в этом направлении увеличилась более чем в три раза», — говорили в ведомстве.

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Также в апреле с обвинениями в распространении сообщений о минированиях в адрес спецслужб Украины выступил президент Сербии Александр Вучич. За март поступило восемь предупреждений о бомбах на самолетах авиакомпании Air Serbia, которые летели в Москву. По словам Вучича, их отправляли спецслужбы Украины и «еще одной страны — члена ЕС» (какой именно, сербский президент не уточнил).