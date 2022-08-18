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Данкверт пошутил о преимуществах женщин в переговорах с Азией

Сергей Данкверт
Сергей Данкверт (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Восточные партнеры специфичны на переговорах, но российские женщины-переговорщицы умеют спорить с ними, рассказал в интервью РБК глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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Сергей Данкверт

«С нашими женщинами гораздо тяжелее спорить, чем с другими. И в Юго-Восточной Азии основные переговорщицы у нас женщины. Мы предусматривали это и в Малайзии, и Филиппинах, и Вьетнаме, и Китае, и Южной Корее», — рассказал он.

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Фото:Scott Barbour / Getty Images

Среди последних успешных договоренностей (достигнуты они российскими женщинами или нет, Данкверт не уточнил), он назвал предоставление Южной Кореей права 35 российским предприятиям экспортировать рыбную продукцию, а Китаем — уже четвертое за текущий год расширение перечня российских поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры.

Теги
переговоры Азия Россельхознадзор женщины
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