Axios узнал о просьбе США к Израилю изменить правила боевых действий

Вашингтон просит Тель-Авив пересмотреть тактику ведения военных действий на Западном берегу реки Иордан (это территория частично признанной Палестины) после убийства там американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле в мае этого года во время обстрела, пишет Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.

Абу-Акле, корреспондентка телеканала «Аль-Джазира», погибла во время рейда армии обороны Израиля в городе Дженин. В момент смерти на журналистке был бронежилет с надписью «Пресса», что показывало, что она не является комбатантом.

Телеканал и власти Палестины обвинили в ее убийстве израильских военных, США утверждали, что Тель-Авив нанес удар непреднамеренно. Израиль же заявлял, что располагает доказательствами, что в Абу Акле стреляли палестинцы.

Как указывает Axios, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил министру обороны Израиля Бени Ганцу и в разговоре попросил, во-первых, скорее обнародовать выводы расследования смерти журналистки, которое ведут израильские военные, а во-вторых, изменить правила ведения боевых действий.

По словам собеседников издания, Блинкен счел, что убийство израильской армией журналистки, которая имела отличительный знак «Пресса», показывает, что правила либо не соблюдались, либо их нужно пересмотреть. При этом израильский источник издания заявил, что официального запроса от США по этой теме не поступало, а если бы он и был, Израиль отклонил бы его.

Собеседники Axios отметили, что Вашингтон настаивает на привлечении к ответственности тех, кто виновен в гибели журналистки, и планирует продолжить переговоры по этому вопросу.